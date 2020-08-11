لطلاب الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة.. ومصروفات الكليات للعام الدراسي الجديد

%95 للطب البشرى و90% لكليات الأسنان والصيدلة

كل ما تريد معرفته عن مصروفات الكليات بالجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد





نشر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، القواعد والمعايير المنسقة والمنظمة للتنسيق للعام الدراسي الجامعي 2021/2020، وتطبيق نظام الشرائح وفقآ لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة.

وأعلن المجلس في بيان يوم الخميس الماضي، أن الحد الأدنى للتقدم فى هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% لكلية الطب البشرى و 90% لكليات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى و80% الهندسة والطب البيطري و70%كلية الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، 60% كليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة، و 55% الزراعة وباقى الكليات.

وينشر "صدى البلد" مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد:





مصروفات الجامعة الروسية:

- مصروفات كلية الطب تخصص الفم والأسنان بالجامعة المصريةا لروسية 42675 ألف جنيه في السنة

- مصروفات كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية 32925 ألف جنيه في السنة.

- مصروفات كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية 24675 ألف جنيه في السنة.

- مصروفات كلية الإدارة والتكونولوجيا المهنية والحاسبات 17925 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كليات الجامعة البريطانية:

مصاريف كلية إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية: 109,200 آلاف جنيه.

مصاريف كلية الإعلام 114,200 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان: 180,000 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة: 124,200ألف جنيه.

مصاريف كلية علوم الحاسب: 97,200 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض: 33,700ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة: 105,000 ألاف جنيه.

مصاريف كلية القانون: 97,200ألف جنيه.

مصاريف كلية الآداب والإنسانيات (علم النفس/إنجليزي/صيني): 97,200 ألف جنيه.

مصاريف كلية الطاقة والبيئة: 124,200 ألف جنيه.





مصروفات كليات جامعة بدر:

مصروفات كلية الطب والجراحة 97.500 ألف

مصروفات كلية طب الأسنان 65 ألفا

مصروفات كلية الصيدلة الاكلينية 45 ألفا

مصروفات كلية الصيدلة الدوائية 42.500 ألف

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 37.500 ألف

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية 35 ألفا

مصروفات كلية التمريض 17 ألفا

مصروفات كلية الطب البيطري 37.500 ألف

مصروفات العلوم الحيوية 32 ألفا

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألفا

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألفا

مصروفات كلية السياحة وإدارة الفنادق 18 ألفا

مصروفات كلية الهندسة 35 ألفا

مصروفات كلية الفنون التطبيقية 35 ألفا

مصروفات كلية حاسبات و معلومات 30 ألفا

مصروفات كلية لغات وترجمة إنجليزي 22.500 ألف

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة 27.500 ألف

مصروفات كلية علوم الآداب 30 ألفا

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة 27.500 ألف

مصروفات كلية العلوم السنيمائية 40 ألفا

مصروفات كلية علوم السياسة 30 ألفا

مصاريف جامعة الأهرام الكندية:





مصروفات كلية إعلام english بـ 65 ألفًا

مصروفات كلية إعلام عربي 40 ألفا

مصروفات كلية طب علاج طبيعي 80 ألفا

مصروفات كلية التصميم والفنون الابداعية 55 ألفا

مصروفات كلية اللغات والترجمة 45 ألفا

مصروفات كلية الصيدلة 82 ألفا

مصروفات كلية طب الأسنان 65 ألفا

مصروفات كلية الفم والأسنان 105 آلاف

مصروفات كلية الهندسة 53 ألفا

مصروفات كلية علوم الحاسب 48 ألفًا

مصروفات كلية إدارة الأعمال 45 ألفًا

مصروفات كليات جامعة النهضة:

الطب البشري 185 ألف جنيه

الصيدلة 99 ألف جنيه

الهندسة 59 ألف جنيه

طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه

علوم الحاسب 37 ألف جنيه

الإعلام 37 ألف جنيه

مصروفات كليات جامعة الأهرام الكندية:

إعلام انجليزي 45 الف جنيه

إعلام عربي 40 الف جنيه

طب علاج طبيعي 80 الف جنيه

التصميم والفنون الابداعية 55 الف جنيه

اللغات والترجمة 45 الف جنيه

الصيدلة 82 الف جنيه

الفم والاسنان 105 آلاف جنيه

الهندسة 53 الف جنيه

علوم الحاسب 48 الف جنيه

إدارة الاعمال 45 الف جنيه





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

مصروفات كلية الطب بشري 85 ألف جنيه

مصروفات كلية طب الاسنان 63 ألفا

مصروفات كلية الصيدلة 52 ألفا

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 45 ألفا

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية 16 ألفا

مصروفات كلية إدارة أعمال عربي 25 ألفا

مصروفات كلية إدارة أعمال (إنجليزي) 25 ألفا

مصروفات كلية تكنولوجيا ومعلومات 21 ألفا

مصروفات كلية لغات و ترجمة إنجليزي 20 ألفا

مصروفات كلية آثار وإرشاد سياحي 15 ألفا

مصروفات كلية تربية خاصة 14 ألفا.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر:

مصروفات كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الاسنان 90 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة الاكلينية 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة الدوائية 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 61 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية – أجهزة حيوية 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية – التمريض 20 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية 22 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية (عربي – رياض أطفال) 18 ألف جنيه.

مصروفات كليةا لاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية السياحة وإدارة الفنادق 18 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الفنون التطبيقية 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية حاسبات و معلومات 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية لغات و ترجمة إنجليزي 27 ألف جنيه.

مصروفات كلية لغات و ترجمة –أخرى 22 ألف جنيه.

مصروفات كلية إعلام 30 ألف جنيه.

مصروفات كليات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب:

مصاريف كلية طب الأسنان 155 ألف جنيه

مصاريف كلية الصيدلة 155 ألفا

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية الرسوم الدراسية 117 ألفا

مصاريف كلية الهندسة الرسوم الدراسية 90 ألفا

مصاريف كلية علوم الإدارة الرسوم الدراسية 82 ألفا

مصاريف كلية الإعلام الرسوم الدراسية 82 ألفا

مصاريف كلية الفنون والتصميم الرسوم الدراسية 90 ألفا

مصاريف كلية اللغات الرسوم الدراسية 60 ألفا

مصاريف كلية علوم الكمبيوتر الرسوم الدراسية 70 ألفا

وعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساءالجامعات.