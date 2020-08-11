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رياضة

وزير الرياضة يلتقي بممثلي اللجان الشبابية بالأندية الرياضية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:34 م
وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي بممثلي اللجان الشبابية بالأندية الرياضية
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ريهام بكير
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، بعدد من رؤساء  اللجان الشبابية بالأندية الرياضة في إطار العديد من الفعاليات التى تنفذها الوزارة حاليا فى ضوء باليوم العالمي للشباب.


أكد صبحي أن الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرا بالشباب وتعمل علي استغلال طاقاتهم الإبداعية من أجل البناء والتطوير المستمر، بالإضافة إلي الدفع بالشباب في القيادة ليكون نواة التغيير والتطوير المستمر.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل بالتنسيق مع لجان الشباب، لتعريف الشباب بالخدمات التي تقدمها الوزارة بصورة أكبر في المرحلة القادمة مع تكثيف مشاركتهم فى مختلف الأنشطة والمشروعات التى تنفذها الوزارة، واكد أن الوزارة حاليا تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وتعمل علي توفير الكثير من البرامج والخدمات لهم، وتعمل علي دمجهم في المجتمع المصري.

وأكد ان هدف الوزارة هو التشبيك مع جميع التجمعات الشبابية فى الاندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ومختلف التجمعات الشبابية فى جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية


حضر اللقاء احمد حسن رئيس لجنة الشباب بالنادي الاهلي، احمد مرتضي ممثلا عن نادي الزمالك، محمد فتحي ابراهيم رئيس لجنة الشباب بنادي التجمع هايتس، يحيي جلال رئيس لجنة الشباب بنادي هليوبوليس، لينا احمد رئيس لجنة الشباب بنادي الزهور، محمد يحيي رئيس لجنة الشباب بنادي الشمس، تامر وحيد رئيس لجنة الشباب بنادي الطيران، هشام عباس رئيس لجنة الشباب بنادي ٦ اكتوبر، سلمي خالد رئيس لجنة الشباب بنادي حدائق الاهرام، احمد يسري رئيس لجنة الشباب بنادي الصيد، احمد محمد عبد الحميد رئيس لجنة الشباب بنادي الاولمبي المصري، الاء احمد سعيد رئيس لجنة الشباب بنادي سبورتنج، اسلام مجاهد رئيس لجنة الشباب بنادي اليخت، محمد السيد رئيس لجنة الشباب بنادي اصحاب الجياد، خليل القاضي رئيس لجنة الشباب بنادي الاتحاد السكندري، ضياء عباس رئيس لجنة الشباب بنادي سموحة، بالاضافة الي قيادات وزارة الشباب والرياضة من وكلاء وزارة ومساعدي ومعاوني السيد الوزير.
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