أخبار الزمالك.. تدريبات قوية لـ جنش وصبحي.. وجلسة فنية لكاريتيرون مع اللاعبين

خضعت لاعبات الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك بقيادة قاسم إبراهيم لتحاليل طبيه ومسحه خاصة بفيروس كورونا مساء اليوم الثلاثاء من أجل الاطمئنان على الفريق.
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مواصلة اللاعبين، مرانهم غدًا في الخامسة مساءً علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين.
أدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.