AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك.. تدريبات قوية لـ جنش وصبحي.. وجلسة فنية لكاريتيرون مع اللاعبين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:51 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

خضعت لاعبات الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك  بقيادة قاسم إبراهيم  لتحاليل طبيه ومسحه خاصة بفيروس كورونا مساء اليوم الثلاثاء من أجل الاطمئنان على الفريق.


قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مواصلة اللاعبين، مرانهم غدًا في الخامسة مساءً علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.


عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين.


أدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك| عمر خربين يقترب.. ونجم الفريق يغيب عن التدريبات.. ومباراة الأبيض ووادي دجلة على 4 أشواط

أخبار الزمالك.. سلبية مسحة اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد وقرار مهم من مجلس الإدارة عقب ظهور إصابات النادي المصري

تدريبات قوية لـ جنش وصبحي بمران الزمالك

لتوضيح بعض الأمور الفنية..جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

ملك الكرة المصرية .. عبدالله السعيد يخترق نادى المائة ويهدد عرش محمود الخطيب

فطريات الأظافر.. 10 أسباب وأعراض غير متوقعة.. وعلاجها

المصل واللقاح يوضح سبب زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.. فيديو

إثيوبيا تواصل استفزازاتها: نحن مصدر نهر النيل.. ومصر تحاول احتكاره

سعد الحريري يكشف حقيقة توليه الحكومة اللبنانية بعد استقالة دياب

20 دولة تطلب شراءه.. روسيا تعلن بدء الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا في سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام

زجاجة مياه وملابس قطنية.. 10 نصائح للناخبين لتجنب حرارة الصيف