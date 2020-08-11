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فن

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنزي.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:54 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
حرص الفنان محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "كنزى" الثالث، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشر محمد رمضان مقطع فيديو أظهر عدد من اللقطات التى تجمعهما سويًا في الكثير من المواقف واللحظات طوال السنوات الأخيرة.


وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا "Happy birthday to KENZO
11/8/2017 🎊♥️🎉
ربنا يحفظ اولادنا جميعًا 🤲 #كنز_محمد_رمضان"


وحقق كليب أغنية "تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.


وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى  .. Tik Tok , Tik Tok".


عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده.


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