محافظ الجيزة: العملية الانتخابية تسير بانتظام وسلام وهدوء

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية للحياة السياسية المصرية في الفترة الحالية.





وأضاف راشد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ تمت بسلام وهدوء وسط مشاركة من قبل الناخبين.





وتابع اللواء أحمد محافظ الجيزة بانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، أن من قبل الانتخابات بيومين تمت جميع الإجراءات والتجهيزات، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بانتظام في محافظة الجيزة.



































