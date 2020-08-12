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مرأة

بـ3 حيل مجربة ومضمونة تخلصى من دهون البطن العنيدة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:01 ص
تخسيس
تخسيس
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لمياء الياسين
3وصفات تخسيس مجربة ومضمونة تساعد على نسف الكرش وحرق دهون بسرعه غير متوقعه إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد يمكنك البدء فى تطبيقها بجانب رجيك سريع لحرق الدهون ونسف الكرش
مشروب الجريب فروت والرمان

ماذا تحتاجين ..

نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح

كيف تطبقين الوصفة ..


ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.


مشروب القرفة والأناناس

ماذا تحتاجين

1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود

كيف تطبقين الوصفة

ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.
ويقلب جيدا.

فوائد مشروب تخسيس البطن

يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ونسف الكرش ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.

تساعد القرفة  على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية  أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة

مشروب الجنزبيل والكمون

ماذا تحتاجين ..

  • 1 بوصة من جذر الزنجبيل
  • 1 كوب ماء بارد
  • نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون
كيف تطبقين الوصفة
  1. يقطع الزنجبيل ويوضع في الخلاط ويضاف  الماء البارد ويسكب ماء الزنجبيل المخلوط في كوب ويضاف عصير الليمون ومسحوق الكمون المحمص ويقلب جيدًا قبل الشرب.
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