مودريتش يوضح سبب انضمامه لميلان وسر استمراره في الملاعب حتى الأربعين

كشف النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن سبب اختياره اللعب لنادي ميلان، مؤكدًا أنه كان فريقه المفضل منذ الصغر، وتأثر كثيرًا بالأسطورة بوبان، مشيرًا إلى أن عرض النادي الإيطالي كان الأكثر جدية رغم تلقيه عروضًا أوروبية أخرى، وهو ما دفعه لاتخاذ القرار بسهولة.

وأكد مودريتش أن شغفه بكرة القدم وحبه للعبة هو السر في استمراره بالملاعب حتى سن الأربعين، إلى جانب التزامه بنمط حياة صحي وعمل جاد دون أسرار خفية.

وعن اختياره القميص رقم 14 بدلًا من 10، أوضح أن الرقم 10 محجوز للنجم لياو، وأنه سبق له ارتداء رقم 14 في بداياته، ويشعر بارتباط خاص به.

وفي ختام حديثه، عبر مودريتش عن سعادته بالتجربة الجديدة مع ميلان، واعدًا الجماهير بتقديم كل ما لديه لتحقيق الانتصارات قائلًا: "فورزا ميلان!".