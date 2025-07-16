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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطط كأس العالم 2026 بشأن مخاطر حرائق الغابات غير واضحة

كأس العالم
كأس العالم
القسم الرياضي

يتبقى أقل من عام على انطلاق كأس العالم 2026، الذي تستضيفه كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ولا تزال بروتوكولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمباريات المتأثرة بدخان حرائق الغابات غير واضحة.

ستُقام بطولة كأس العالم، التي تضم 48 فريقًا، في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026. وتستضيف كندا 13 مباراة، سبع منها في فانكوفر وست في تورنتو.

في اليوم التالي لتصنيف تورنتو كواحدة من أسوأ مدن العالم من حيث جودة الهواء، رفضت اللجنة المنظمة لكأس العالم في كندا الكشف عن إرشادات التأجيل أو خطط الطوارئ المتعلقة بجودة الهواء للهيئة الدولية الحاكمة لكرة القدم. لا تُنشر أي سياسات علنًا.

كان تصنيف مؤشر جودة الهواء الصحي في تورنتو أعلى من 10، أو "عالي الخطورة جدًا"، صباح الاثنين، لينخفض إلى 8 بحلول وقت متأخر من بعد الظهر.

يُعد موسم الحرائق هذا العام، وفقًا لبيانات الحكومة الكندية، ثاني أكبر موسم حرائق على الإطلاق. كان موسم حرائق الغابات الأكثر تدميراً في كندا في عام 2023، حيث أحرق أكثر من 6000 حريق 37 مليون فدان (15 مليون هكتار) من الأراضي، وفقًا لوزارة الموارد الطبيعية الكندية.

صرح الدكتور هوارد شابيرو، مساعد مسؤول الصحة في تورنتو، في بيان أن الصحة العامة في تورنتو تُراجع بنشاط أحدث الأدلة وأفضل الممارسات المتعلقة بقضايا جودة الهواء مع استعداد المدينة لكأس العالم.

وجاء في البيان: "قد تُقدم الصحة العامة في تورنتو إرشادات وتوصيات بشأن مخاطر الصحة العامة، بما في ذلك المخاوف الصحية البيئية مثل الطقس المتطرف ودخان حرائق الغابات". "ويشمل ذلك التخطيط للطوارئ لدعم صحة وسلامة السكان والزوار والمشاركين خلال البطولة".

وأكد الدكتور أندرو هالايكو، أستاذ علم وظائف الأعضاء وعلم وظائف الأعضاء المرضية في جامعة مانيتوبا، أنه يجب إعادة جدولة الأنشطة الخارجية في الأيام التي يرتفع فيها مؤشر جودة الهواء الصحي عن 7، وذلك لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، والحوامل، والأطفال الصغار، ومن يعانون من مشاكل صحية قائمة. لكن آخرين يقولون إنه من الصعب تحديد متى تصل جودة الهواء إلى حدٍّ يستدعي إلغاء الفعاليات الرياضية.

صرح الدكتور كريستوفر كارلستن، رئيس قسم طب الجهاز التنفسي بجامعة كولومبيا البريطانية: "أعتقد شخصيًا أنه لا يمكننا، بناءً على أدلة قوية، إصدار أحكام عامة حول ما هو غير مقبول بالنسبة لمؤشر جودة الهواء (AQHI) لفعالية رياضية معينة. فكل شيء يعتمد على السياق".

وأضاف أن هذا السياق يشمل عمر الجمهور العام وتوقعات جودة الهواء، وأنه يجب الحكم على الفعاليات على أساس كل حالة على حدة.

يُعد تأثير سوء جودة الهواء على الرياضيين موضوع نقاش.

يعتقد بعض الخبراء أن الرياضيين قادرون على التعامل بشكل أفضل مع ظروف الهواء السيئة لأنهم عمومًا شباب ويتمتعون بصحة جيدة، مما يقلل من احتمالية تعرضهم لتأثيرات صحية طويلة المدى.

صرح مايكل براور، الأستاذ في كلية الطب بجامعة كولومبيا البريطانية، بأن الدراسات تُظهر أن حتى المستويات المنخفضة من التلوث تؤثر على القدرة الإدراكية - مما لا يؤثر فقط على الأداء، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابات.

تخيل لاعبين يتقدمان لتمرير الكرة بسرعات عالية جدًا، وإذا ارتكبت خطأً بسيطًا، فقد تُشكل إصابةً تُهدد مسيرتهما المهنية، كما قال.

لا تُقام مباريات دوري كرة القدم الكندي عندما يتجاوز مؤشر جودة الهواء (AQHI) عتبة السبعة، وفقًا لاتفاقية مع اللاعبين. تُؤجل هذه المباريات.

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