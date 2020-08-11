حالة زوجته صعبة.. سهير شلبي تكشف تفاصيل سرقة شقة ابنها.. فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها منزعجة من واقعة سرقة منزل ابنها عمرو أحمد سمير، خلال الأيام الماضية، مؤكدة ان المتهمين سرقوا جميع الأشياء الموجودة فى الشقة.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الشقة كانت بها باب خشبي وباب حديدى، والمتهمون قاموا بكسر الباببين.





وأشارت إلى أن، اللصوص عاشوا حياتهم فى البيت وقاموا بتناول السجائر داخل الشقة، وقامو ابسرقة المشغولات الذهبية وكل الأشياء الموجودة.





وناشدت وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضرورة الوصول لـ المتهمين وتوقيع العقوبة عليهم، مؤكدة أنها تثق فى وزارة الداخلية.





وأوضحت أن، العمارة التى يسكن فيها ابنها لم يكن بها حارس، واللصوص استغلوا سفر نجلها و ابنائه.





وتابعت : زوجة نجلى فى حالة صعبة، وتم نقلها للمستشفى و عمل رسم قلب لها".



