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اقتصاد

حماية المستهلك يناشد المواطنين بعدم شراء منتجات طبية مجهولة المصدر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:02 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
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محمد صبيح

طالب الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز؛ المواطنين بضرورة التأني في عمليات شراء السلع والخدمات خصوصا الطبية مع التأكد من عمليات شراء من مصادر موثوقة حفاظا علي صحتهم.

قال " فرج" في تصريحات له اليوم،  إنه ينبغي الابتعاد تماما عن عمليات شراء تلك المنتجات من المصادر المجهولة نظرا لأنها لاتكون مطابقة للمواصفات و تؤدي لنتائج عكسية علي صحتهم.

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وذكر " فرج" أن الجهاز يدعو الجهاز كافة المستهلكين حال وجود أي شكاوي أو استفسارات بشأن سلعة أو خدمة، لتقديم بلاغ أو شكوي ضد أي جهة تقوم بتداول سلعة أو خدمة مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو غير مصحوبة بفاتورة.

أوضح أنه يمكن للمستهلكين التواصل مع الجهاز  علي الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أو التطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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