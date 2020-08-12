قطع جسمها بالمنشار بسبب الخيانة.. القصة الكاملة لـ مقتل سيدة وإلقاء جثتها في صندوق قمامة

جثة مقطعة داخل صندوق قمامة، قضية شائكة، مثَّلت لغزًا في الشارع السكندرى على مدار اليومين الماضيين، حتى تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من حل اللغز، وكشف غموض القضية.





ألقى ضباط البحث الجنائي وضباط مباحث المحافظة القبض على الجاني، فبعد تحريات مُكثفة وتفريغ الكاميرات بالمنطقة، اتضح أن "توك توك" يقوده رجل أربعيني ألقى الجثة، وبتتبع الكاميرات؛ تمكّنوا من التوصّل له، وتبين أنه زوج المجني عليها.





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وتبين أن زوج المجني عليه، يقطن في شارع المواسير التابع لقسم المنتزة ثان، وبعد إصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شقته؛ تم القبض عليه وضبط منشار بالشقة، استخدمه في تقطيع الجثة، وتبين وجود دماء متناثرة بالشقة.





وأنكر المتهم في البداية صلته بالموضوع، وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتلها بسبب الخيانة وأنها قامت بخيانته وأنه انتقم لشرفه.





وكان اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر بالعثور على جثة امرأة في العقد الثالث من عمرها مقطعة إلي نصفين ومفصولة الرأس وتم وضعها في برميل داخل صندوق قمامة بمساكن تعاونيات سموحة أمام عمارة رقم 136، وذلك بعد ما تقدّمت إحدى السيدات التي تسكن في العقار المواجه لموقع العثور على الجثة ببلاغ حول هذا الأمر.





وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.