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فن

سامح حسين يشارك جمهوره بصور له من برنامج راجل و2 ستات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان سامح حسين صورتين له، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق سامح حسين على الصورتين، "من برنامج راجل و 2 ستات ".


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وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.


مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

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