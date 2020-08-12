عمر كمال يعلن عن موعد حفلاته في تونس.. شاهد

أعلن الفنان عمر كمال عن موعد حفلاته فى تونس، ونشر عدة صور له من حفلات دبي، وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وعلّق عمر قائلاً: "من حفلات دبى.. وإن شاء الله يوم 26 بداية حفلات تونس".





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وكان عمر كمال قد طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.





الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.







