بسبب برشلونة والبايرن.. الجبلاية تخاطب الأمن لتقديم لقاء الأهلي والإنتاج بالدورى

خاطبت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الجهات الأمنية من أجل تقديم موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة فى الدورى الممتاز.





ويتلقى فريق النادى الأهلي نظيره الإنتاج الحربي فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة القادمة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





ويبذل مسؤولو اتحاد كرة محاولات جادة من أجل تعديل موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والذي يتزامن مع لقاء برشلونة وبايرن ميونيخ فى دورى أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن يلتقى مسئولو لجنة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتي الرد النهائي سواء بالموافقة أو الرفض من جانب الجهات الأمنية خلال الساعات القادمة.



