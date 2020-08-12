غرفة عمليات الإسكندرية: التصويت بدأ في المواعيد المقررة دون شكاوى

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم الاربعاء، وانتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في يومها الثاني.
وأوضح الشريف ، أنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت بجميع المقار الانتخابية والبالغ عددها ٣٩٥ مقرا ومركزا و٧٢٧ لجنة فرعية ولجنة عامة بإجمالي عدد ناخبين ٤ مليون ٥١ ألف و ٧٠٠ ناخب ، على مستوى المحافظة.
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وأكد محافظ الإسكندرية ، أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أية مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات.
وأشار إلي استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز ، بحضور القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابي.