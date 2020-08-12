غرفة عمليات الإسكندرية: التصويت بدأ في المواعيد المقررة دون شكاوى

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم الاربعاء، وانتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في يومها الثاني.





وأوضح الشريف ، أنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية وبدء عملية التصويت بجميع المقار الانتخابية والبالغ عددها ٣٩٥ مقرا ومركزا و٧٢٧ لجنة فرعية ولجنة عامة بإجمالي عدد ناخبين ٤ مليون ٥١ ألف و ٧٠٠ ناخب ، على مستوى المحافظة.





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وأكد محافظ الإسكندرية ، أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أية مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم والتجهيزات.



