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المجلس سيساهم في ارتقاء المواطن.. شاهد.. وزير الخارجية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
أدلى وزير الخارجية سامح شكري، بصوته الانتخابي في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.


وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اضطلاع المجلسين التشريعيين بكل الصلاحيات في الرقابة وطرح المشاريع، كل ذلك سيؤدي للارتقاء بالمواطن.


وانطلقت منذ قليل، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، فى يومها الثانى الأربعاء لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
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