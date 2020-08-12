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محافظات

كل الشكر لعناصر التأمين.. أسقف السويس يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
أدلى الأنبا بموا أسقف السويس، صوته في ثانى  انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠،  اليوم الأربعاء  بلجنة مدرسة الثانوية العسكرية .

وأشار بيان اللجنة الإعلامية لايبارشية السويس، أن عددا من قيادات الكنسية اليوم حرصت على المشاركة والنزول والادلاء باصواتهم فى ثانى ايام الانتخابات كنوع المشاركة فى الواجب الوطنى. 

وأكد الأنباء بموا، على ضرورة مشاركة جميع المصريين فى التعبير عن رأيهم السياسي من خلال الإدلاء باصواتهم لاختيار من يمثلهم فى انتخابات الشيوخ القادمة. 

ووجه الشكر لعناصر التأمين والمسئولين عن العملية الانتخابية لتسير على المواطنين للإدلاء باصواتهم. 

وانطلقت اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا «مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المصرية والحرية المصري والمؤتمر»، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعًا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 ملايين ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

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