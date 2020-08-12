محافظ مطروح: المشهد الانتخابى مشرف جدًا مع حرص الناس على التباعد الاجتماعي.. فيديو

قال محافظ مطروح، خالد شعيب، إن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 مر بسلام دون أى مشكلات، لافتًا إلى أنه تم الدفع بعدد من الكمامات الإضافية لاتباع الإجراءات الاحترازية، وتسليم المواطنين كمامات قبل الدخول للجنة.









وأضاف محافظ مطروح، فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أنه تم تجهيز مقاعد كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ بشكل جيد منذ عدة أشهر.





وتابع أنه يرأس غرفة العمليات بنفسه وتعمل على مدار الساعة وتتم المتابعة بشكل دورى بالتنسيق مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة اللذان يؤمنان انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية مشددة.





ودعا المواطنين وخصوصًا الشباب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وصناعة المستقبل، مضيفًا أنه يجب على الجميع المشاركة برأيه بإيجابية فى الانتخابات.



