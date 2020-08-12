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أخبار العالم

رئيس البرلمان الكويتي: توجيهات ولي العهد تثلج الصدر وتعكس إيمانه بالمؤسسات الدستورية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:54 م
رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
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قسم الخارجي
نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن رئيس مجلس الأمة في الكويت مرزوق الغانم إعلانه أنه التقى بنائب الأمير وولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الغانم "استمعت إلى توجيهات ونصائح نائب الأمير وولي العهد بشأن المشهد السياسي الحالي، وغدا سأنقل للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر والتي تعكس إيمان سموه بالمؤسسات الدستورية".


وأضاف الغانم "كما التقيت قبل قليل أخي سمو رئيس مجلس الوزراء، وكان اللقاء مثمرًا وبناءً، وسأنقل للصحافة غدا أبرز ما جاء في اللقاء".

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الاثنين الماضي أن صحة أمير البلاد الشيخ  صباح الأحمد الجابر الصباح تظهر تحسنا ملحوظا.

وعقب اجتماع استثنائي للحكومة، قال أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إنه بهذا الصدد دعا مجلس الوزراء المولى القدير أن يمن على الأمير بتمام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعود إلى وطنه سالمًا معافى في القريب العاجل لمواصلة مسيرة العطاء لوطننا الغالي.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر البلاد، في 23 يوليو الماضي، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستكمال العلاج.
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