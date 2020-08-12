السفير المصري لدى موسكو: مصر وحدها تمثل 40 بالمئة من حجم التبادل التجاري بين روسيا وكل القارة الإفريقية

صرح السفير المصري لدى روسيا، إيهاب نصر، بأن مصر وحدها تمثل 40 بالمئة من حجم التبادل التجاري بين روسيا وكل القارة الإفريقية.

وقال السفير المصري لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء: "مصر هي الشريك الرئيسي لروسيا في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، وكذلك روسيا تعد شريكا رئيسيا ومهما جدا لمصر".





وأضاف "مصر وحدها تمثل 40 بالمئة من حجم التبادل التجاري بين روسيا وكل القارة الإفريقية".





وأوضح السفير المصري أن "مصر ترتبط مع روسيا باتفاق للتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وينص هذا على تبادل الزيارات الرئاسية وأن تعقد قمة بالتبادل بين البلدين كل عام".





وشهدت العلاقات المصرية الروسية تطورات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ نهاية العام 2017 بالتزامن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى القاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة، أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية.



