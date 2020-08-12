محمد شبانة: لم يصلنا بدل التدريب وأشكك فى بيان المجلس الأعلى

أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه لا يعرف أي شىء عن البيان الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أغسطس.





وقال شبانة إن النقابة لم يصلها شىء من المجلس الأعلى ولم يتم التحويل بل ان بدل التدريب نفسه لشهر اغسطس على حد علمه لم يصل للمجلس من وزارة المالية حتى الآن.



