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أخبار البلد

محمد شبانة: لم يصلنا بدل التدريب وأشكك فى بيان المجلس الأعلى

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:15 م
محمد شبانة
محمد شبانة
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه لا يعرف أي شىء عن البيان الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أغسطس. 

وقال شبانة إن النقابة لم يصلها شىء من المجلس الأعلى ولم يتم التحويل بل ان بدل التدريب نفسه لشهر اغسطس على حد علمه لم يصل للمجلس من وزارة المالية حتى الآن. 

وطالب شبانة من المجلس عدم إصدار اية بيانات تخص الشأن الصحفى من دون التأكد من صحة المعلومات الواردة به ولذلك فإنه كأمين عام للنقابة يشكك فى هذا البيان وان يكون قد صدر من الأساس عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
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