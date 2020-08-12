"الشيوخ" إثراء للحياة النيابية.. زعيم الأغلبية يتفقد لجان الانتخابات بمسقط رأسه في طنطا..فيديو

تفقد رئيس ائتلاف دعم مصر ونائب رئيس حزب مستقبل الدكتور عبد الهادي القصبي، وطن عدد من اللجان الانتخابية بمسقط رأسه بمحافظة الغربية بمدينة طنطا وسط حشد من العائلات والمواطنين من الشباب وكبار السن من الرجال والسيدات الذين حرصوا على المشاركة الذين كانوا في استقباله بالزغاريد للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.





وأوضح أحمد قنديل، المستشار الاعلامي للدكتور القصبي، في بيان، الأربعاء، أن القصبي تفقد عددًا من اللجان منها لجنة العنانية والقومية والسيد يوسف بمنطقة حى ثان طنطا ودار عدد من المناقشات مع عدد من المواطنين وفى لفتة طيبة قام بتوزيع عدد من الكمامات عدم لاحظ وجود بعض المواطنين بدونها والإعلام مرددًا تحيا مصر.





وأكد أن مجلس الشيوخ إضافة والثراء للحياة النيابية ومن المتوقع أن يشهد هذا المجلس اداءا نيابيا جديرا بالمصريين.



