مثالي لفروة الرأس.. ماسك زيت شجرة الشاى وزيت الخروع

علاج مثالي لفروة الرأس الجافة والمعرضة للقشرة كما يشتهر زيت الخروع بأنه يحقق نجاحًا كبيرًا فى نمو الشعر سواء فى الطول او الكثافة. يعد ماسك زيت شجرة الشاي وزيت الخروع





زيت شجرة الشاي وزيت الخروع تجعل الشعر سميك وقوى للغاية ومرطب لفروة الرأس، كما أنها تعزز نمو وصحة الشعر وتحسن لمعانه. وذكر موقع "بولد سكاى" أن وصفة





مكونات وصفة زيت شجرة الشاى





1 ملعقة كبيرة زيت خروع

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

10 قطرات من زيت شجرة الشاي





طريقة استعمال الوصفة:





اخلطى جميع المكونات في وعاء.

ضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة نصف ساعة ثم قومى بغسل شعرك جيدا.

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.