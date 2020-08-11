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مرأة

كيف تضمن نجاح عملية زراعة الشعر.. خبير تجميل يجيب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:42 ص
في هذه الحالة تضمن
في هذه الحالة تضمن نجاح عملية زراعة الشعر
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آية التيجي
تعتبر عمليات زراعة الشعر هي الحل الأمثل للتخلص من مشاكل الصلع الوراثي، والتي لا تقتصر على الرجال فقط، وانما تصيب السيدات ايضا، بسبب العوامل الوراثية، وغيرها من العوامل الأخرى.

وقال الدكتور وائل غانم استشاري التجميل والأستاذ المساعد بطب جامعة عين شمس، إن أحدث وأدق تقنية لعمليات زراعة الشعر حديثاهـي "slits" - "الإسلتس"، وتعمل عبر عمل فتحات في فروة الرأس التي يتم زرع الشعر فيها، وتكون بنفس قطر الشعر الطبيعي، لضمان ثبات الشعر المزورع.

إقرأ ايضا | للنساء والرجال.. 10 إرشادات هامة للتأكد من نجاح عملية زراعة الشعر 

وأوضح غانم في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، أن زراعة الشعر بتقنية "slits" - "الإسلتس" من التقنيات الناجحة والتي تضمن عودة انبات الشعر بشكل طبيعي دون حدوث اى نتائج غير مرضية، وبخلاف التقنيات الاخرى التي تكون أقطارها أكبر من قطر الشعرة الطبيعية لذلك تترك علامات معينة وتكون استخداماتها محدودة مثل الصفوف الأمامية للشعر أو بالحواجب.

واشار غانم، إلى أن عملية زراعة الشعر يجب ان تتم ببعض المعايير الدقيقة؛ لكي تنجح وتعطي نتائج مُرضية، ومن اهمها: تنسيق الشعر بالشكل المناسب حيث يكون أعلى كثافة في الأمام ثم التوزيع بشكل تدريجي حتى الأسفل، بالإضافة إلي التحكم في كمية الشعر المراد زرعه، وطبيعة الشعر وشكل الجبهة؛ بحيث يكون الشكل النهائي مناسب ومرضي.
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