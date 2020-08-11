كيف تضمن نجاح عملية زراعة الشعر.. خبير تجميل يجيب

تعتبر عمليات زراعة الشعر هي الحل الأمثل للتخلص من مشاكل الصلع الوراثي، والتي لا تقتصر على الرجال فقط، وانما تصيب السيدات ايضا، بسبب العوامل الوراثية، وغيرها من العوامل الأخرى.
وقال الدكتور وائل غانم استشاري التجميل والأستاذ المساعد بطب جامعة عين شمس، إن أحدث وأدق تقنية لعمليات زراعة الشعر حديثاهـي "slits" - "الإسلتس"، وتعمل عبر عمل فتحات في فروة الرأس التي يتم زرع الشعر فيها، وتكون بنفس قطر الشعر الطبيعي، لضمان ثبات الشعر المزورع.
إقرأ ايضا | للنساء والرجال.. 10 إرشادات هامة للتأكد من نجاح عملية زراعة الشعر
إقرأ ايضا | للنساء والرجال.. 10 إرشادات هامة للتأكد من نجاح عملية زراعة الشعر
وأوضح غانم في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، أن زراعة الشعر بتقنية "slits" - "الإسلتس" من التقنيات الناجحة والتي تضمن عودة انبات الشعر بشكل طبيعي دون حدوث اى نتائج غير مرضية، وبخلاف التقنيات الاخرى التي تكون أقطارها أكبر من قطر الشعرة الطبيعية لذلك تترك علامات معينة وتكون استخداماتها محدودة مثل الصفوف الأمامية للشعر أو بالحواجب.
واشار غانم، إلى أن عملية زراعة الشعر يجب ان تتم ببعض المعايير الدقيقة؛ لكي تنجح وتعطي نتائج مُرضية، ومن اهمها: تنسيق الشعر بالشكل المناسب حيث يكون أعلى كثافة في الأمام ثم التوزيع بشكل تدريجي حتى الأسفل، بالإضافة إلي التحكم في كمية الشعر المراد زرعه، وطبيعة الشعر وشكل الجبهة؛ بحيث يكون الشكل النهائي مناسب ومرضي.