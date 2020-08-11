كيف تضمن نجاح عملية زراعة الشعر.. خبير تجميل يجيب

وقال الدكتور وائل غانم استشاري التجميل والأستاذ المساعد بطب جامعة عين شمس، إن أحدث وأدق تقنية لعمليات

حديثاهـي "slits" - "الإسلتس"، وتعمل عبر عمل فتحات في فروة الرأس التي يتم زرع الشعر فيها، وتكون بنفس قطر الشعر الطبيعي، لضمان ثبات الشعر المزورع.

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