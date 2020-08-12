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حوادث

بدء فرز أصوات المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ تمهيدا لإرسالها للهيئة الوطنية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:20 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد
تبدأ اليوم؛ إجراءات فرز أصوات المصريين في الخارج المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠؛ بعد أن انتهت اللجان بمقر البعثات الدبلوماسية في تلقى أوراق الاقتراع من الناخبين التي بدأت من 9 أغسطس الجاري وحتى اليوم.

ومن المقرر عقب انتهاء فرز الأصوات ارسالها للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة مجمعة في الداخل والخارج يوم 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أنها وحدها هي صاحبة الحق في إعلان نتيجة الانتخابات؛ بعدما يتم تجميع نتيجة الداخل والخارج.

وانطلق صباح اليوم؛ اليوم الثاني لتصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات؛ برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة؛ نائب رئيس محكمة النقض؛ انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ؛ مضيفا أن التصويت بدأ في التاسعة صباحا دون وجود أي عقبات أو مخالفات.

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