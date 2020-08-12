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أصل الحكاية

اليوم الثاني.. نجوم الفن والرياضة يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:38 م
عبدالباسط حمودة
عبدالباسط حمودة
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عبدالله قدري
شارك العديد من نجوم الفن والرياضة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ حرصا منهم على دعم العملية الديمقراطية والمساهمة في تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية ليضربوا مثلا بضرورة المشاركة والإدلاء بالأصوات لاختيار من يمثل المصريين في مجلس الشيوخ. 


وخلال السطور التالية نستعرض عددا من نجوم الرياضة والفن الذين شاركوا في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ. 


شارك الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة خلال تجمعات الأهالي أمام مدارس تحيا مصر بمنطقة حي الأسمرات بالمقطم، داعيا المواطنين الى ضرورة المشاركة في الانتخابات.


كما أدلى الكابتن شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته فى الجامعة العمالية بمدينة نصر.


وكذلك أدلى جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق منذ قليل بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمقر لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية بنين بالجيزة، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل من له حق التصويت.


وأدلى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك فى لجنته بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة 6 أكتوبر.


وأدلى الفنان محمود عبد المغنى بصحبة الفنان حجاج عبد العظيم، بصوتيهما بانتخابات مجلس الشيوخ فى لجنة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة.


كما أدلى حازم إمام، وميدو نجما الزمالك ومنتخب مصر السابقان في انتخابات مجلس الشيوخ، بجانب وليد صلاح الدين، أحمد حسن، وسيف زاهر. 


وأدلت الفنانة ليلى عز العرب، بصوتها فى لجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك بانتخابات مجلس الشيوخ.


وشاركت الفنانة غادة إبراهيم، في انتخابات مجلس الشيوخ، وأدلت بصوتها في لجنتها الانتخابية بمدرسة الجبرتي بمساكن الشيراتون بالنزهة.


انطلقت في التاسعة صباحا انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

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