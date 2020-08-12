اليوم الثاني.. نجوم الفن والرياضة يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ

شارك العديد من نجوم الفن والرياضة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ حرصا منهم على دعم العملية الديمقراطية والمساهمة في تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية ليضربوا مثلا بضرورة المشاركة والإدلاء بالأصوات لاختيار من يمثل المصريين في مجلس الشيوخ.
وخلال السطور التالية نستعرض عددا من نجوم الرياضة والفن الذين شاركوا في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.
شارك الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة خلال تجمعات الأهالي أمام مدارس تحيا مصر بمنطقة حي الأسمرات بالمقطم، داعيا المواطنين الى ضرورة المشاركة في الانتخابات.
كما أدلى الكابتن شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته فى الجامعة العمالية بمدينة نصر.
وكذلك أدلى جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق منذ قليل بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمقر لجنة مدرسة العجوزة الإعدادية بنين بالجيزة، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل من له حق التصويت.
وأدلى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك فى لجنته بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة 6 أكتوبر.
وأدلى الفنان محمود عبد المغنى بصحبة الفنان حجاج عبد العظيم، بصوتيهما بانتخابات مجلس الشيوخ فى لجنة سيزا نبراوى بالقاهرة الجديدة.
كما أدلى حازم إمام، وميدو نجما الزمالك ومنتخب مصر السابقان في انتخابات مجلس الشيوخ، بجانب وليد صلاح الدين، أحمد حسن، وسيف زاهر.
وأدلت الفنانة ليلى عز العرب، بصوتها فى لجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك بانتخابات مجلس الشيوخ.
وشاركت الفنانة غادة إبراهيم، في انتخابات مجلس الشيوخ، وأدلت بصوتها في لجنتها الانتخابية بمدرسة الجبرتي بمساكن الشيراتون بالنزهة.
انطلقت في التاسعة صباحا انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.