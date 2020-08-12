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اقتصاد

بعد انخفاضه 18 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 7 جنيهات بعد انخفاضات متتالية بلغت 18 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 862 جنيها للجرام حسب موقع أجيبت جولد برايس، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية لتسجل الأوقية 1945 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 738 جنيها و بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 : 862 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 985 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب : 6896 جنيها وبلغ السعر العالمي : 1945 دولار.

 
كانت أسعار الذهب سجلت أول أمس 10 أغسطس لـ عيار 21 نحو 912 جنيها وعيار 18 سجل 782 جنيها فيما سجل عيار 24 قيمة 1043 جنيها، تراجعت الأسعار بعدها إلى أن وصل سعر الذهب أمس الثلاثاء 11 أغسطس 858 جنيها لعيار 21 متراجعا بذلك نحو 54 جنيها في الجرام الواحد وسجل عيار 18 نحو 736 جنيها وعيار 24 نحو 981 جنيها
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