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محافظات

بملابس الفرح.. عروسان بالشرقية يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:40 م
عروسان بالشرقية يدلون
عروسان بالشرقية يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
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محمد الطحاوي
شهدت اللجنة رقم 18 بمدرسة الشهيد طارق ابوالعطي، في قرية اكوة التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مشاركة عروسين في عملية الانتخابات، والادلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ.
  
وتوجه "رضا محمد"، وعروسته "أمنية حسين" الي مقر لجنتهما الانتخابية، مرتديان ملابس الزفاف؛ للمشاركة في العرس الديمقراطي والادلاء بصوتيهما.

واكد العروسان ان حرصهما علي المشاركة في الانتخابات، لانها واجب قومي، فصوتهما امانة؛ من اجل استكمال مسيرة التنمية .

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وكان محافظ الشرقية، قد أكد أهمية المشاركة السياسية، لكل المواطنين المصريين والخروج للإدلاء بأصواتهم وإختيار المرشح المناسب والذي يحقق الصالح العام لمحافظتهم وحل مشاكلهم الجماهيرية وبخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وإشراكهم فى جميع المناسبات والأحداث.

وأشار إلى توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم ، حيث أن التصويت مستمر على مدار اليوم حتى التاسعة مساء.

وأوضح أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين خاصة ذوي الهمم وكبار السن، من حيث تزويد اللجان بكراسي متحرك لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الإنتخابات، وإنشاء مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و 407 آلاف و 747 ناخبا وناخبة أمام 996 مركزا إنتخابيا يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى.
بملابس الفرح.. عروسان بالشرقية يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد
بملابس الفرح.. عروسان بالشرقية يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد
بملابس الفرح.. عروسان بالشرقية يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد
بملابس الفرح.. عروسان بالشرقية يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد
بملابس الفرح.. عروسان بالشرقية يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد
بملابس الفرح.. عروسان بالشرقية يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد
بملابس الفرح.. عروسان بالشرقية يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ.. شاهد
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