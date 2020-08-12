طارق يحيى يعلن موعد تدريبات قطاع الناشئين بنادي الزمالك

أعلن طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، مواعيد التدريبات لفرق قطاع الناشئين التي ستشارك في بطولة الجمهورية للموسم الجديد وهي مواليد 1999 ، 2001 ، 2003 ، 2006 .









وجاءت مواعيد التدريبات كالتالي :-









مواليد 2003 تحت قيادة سيد حنفي المدير الفني، و2006 الذي يقودة أحمد كمال، ستقام أيام السبت والإثنين والأربعاء في الثامنه صباحا على ملاعب الناشئين بالنادي.









ومواليد 1999 والذي يقوة فنيًا محمد مصطفي "ممس" ، ومواليد 2001 ويقودة فنيًا سامح إسماعيل، ستكون تدريباتهم أيام الأحد والثلاثاء والخميس في الثامنة صباحًا على ملاعب النادي .









وأكد يحيي أن التدريبات ستجري وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة ، مشددًا علي أنه تم توزيع هذه الإجراءات على كافة الأجهزة الفنية للفرق المختلفة لتطبيقها وتنفيذها بالشكل المطلوب وفقًا للمعايير المتبعة.









وعلى جانب آخر سيتحدد خلال الوقت القادم مواعيد التدريبات لباقي فرق قطاع الناشئين ، وهي مواليد 2000 ، 2002 ، 2004 ، 2005 .