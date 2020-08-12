الإمارات تفضح جرائم تركيا أمام مجلس الأمن.. تنديد عربي بتهديدات نظام أردوغان.. وأبو ظبي تصف تصريحات آكار بـ"الاستفزازية"

*الإمارات تفضح تركيا أمام مجلس الأمن

*تنديد عربي بالتهديدات التركية ضد الإمارات

*قرقاش يصف التهديدات بالاستفزازية













لا تزال أصداء التهديد التركي للإمارات العربية المتحدة تحدث أثرها في الأوساط الدولية، ووصلت إلى مجلس الأمن الدولي، عقب تنديد البرلمان العربي ودول المنطقة.













وبعثت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، برسالة إلى مجلس الأمن أكدت فيها امتلاك تركيا لسجل حافل من التدخلات في دول الشرق الأوسط.









وقالت الإمارات في رسالتها إلى مجلس الامن إن التدخلات التركية في شئون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ، رافضة تشكيك تركيا في جهود أبوظبي لدعم الأمن والسلام في ليبيا.









وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، استنكر التهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات.









وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال الحجرف لدى استقباله السفير التركي في المملكة العربية السعودية أردوغان كوك، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون.









وشدد الحجرف على تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.









وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على حرص المجلس على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.









فيما أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بإعلان دولة الإمارات بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، مؤكدًا أنه أبلغ رد على التهديدات التركية.









وقال إنه يعتبره إنجازًا نوعيًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.









وهنأ رئيس البرلمان العربي، فى بيانه، دولة الإمارات رئيسًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية سلميًا وقال: "نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".









ومن ناحية أخرى، وصف وزير الدولة الإماراتي للشئون الدولية أنور قرقاش التهديد التركي بالاستفزازية، مشددا على أن "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد".









وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده". وأضاف أن "منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي".









وأضاف قرقاش أن: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".









وجدد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار هجومه على مصر والإمارات، مدعيا أن بلاده ستحاسب الإمارات، وهو ما اعتبرته أبو ظبي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.









وشن وزير الدفاع التركي هجوما عدائيا ضد دولة الإمارات زاعما أنها ارتكبت أعمالا في ليبيا وسوريا، كما دعا آكار كل من مصر والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا للتوقف عن دعم الجيش الوطني الليبي.









ومن جانبها، أصدرت مملكة البحرين بيانا تستنكر خلاله تصريحات وزير الدفاع التركي العدائية تجاه دولة الإمارات.









واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار تجاه دولة الإمارات العربية استفزازا مرفوضا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدا مستهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي.









وأكدت الوزارة في بيان على تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها صفا واحدا معها في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.









وأوضحت أن تلك التدخلات تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.