قصة كفاح.. والدة الأولى على الثانوية الأزهرية: ابنتي فقدت البصر بعد 3 أشهر من ولادتها

وقالت «عبد العاطي» لـ«صدى البلد»، إن ابنتها متفوقة في مراحل التعليم المختلفة وسبق أن حصلت على المركز الأول في الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

وتابعت: ابنتي فقدت البصر بعد 3 شهور من ولادتها وبدأنا معاها مشوار العلاج وأجرينا لها أربع عمليات ولم تنجح.



