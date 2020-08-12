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ديني

قصة كفاح.. والدة الأولى على الثانوية الأزهرية: ابنتي فقدت البصر بعد 3 أشهر من ولادتها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قالت أميمة محمد عبد العاطي، والدة الطالبة رحاب خالد، الحاصلة على المركز الأول "كفيف" بالثانوية الأزهرية، إنها كانت متوقعة نجاح ابنتها في امتحانات الثانوية الأزهرية.

وقالت «عبد العاطي» لـ«صدى البلد»، إن ابنتها متفوقة في مراحل التعليم المختلفة وسبق أن حصلت على المركز الأول في الابتدائية والإعدادية الأزهرية.



وتابعت: ابنتي فقدت البصر بعد 3 شهور من ولادتها وبدأنا معاها مشوار العلاج وأجرينا لها أربع عمليات ولم تنجح.

وأوضحت أنه منذ هذه اللحظة ووضعنا هدفًا أمامنا أن تكون ابنتى "طه حسين"، وقرّرنا التحاقها بالأزهر الشريف وبالفعل أثبتت تفوقها منذ البداية ووفرنا لها كل الرعاية والدعم.

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قصة كفاح.. والدة الأولى على الثانوية الأزهرية: ابنتي فقدت البصر بعد 3 أشهر من ولادتها
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