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توك شو

التنمية المحلية: مخالفة واحدة أمام إحدى اللجان وتم التعامل معها بحسم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:27 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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عادل نصار
طمأن خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، المواطنين على سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات كافة، مؤكدا أن الامور تسير بهدوء في اليوم الثاني لعملية الاقتراع على الصناديق.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن المواطنين توافدوا على لجان الاقتراع للاختيار بين المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، متابعا أنه تم رصد تواجد نسائي كبير في العملية الانتخابية.
وتابع خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الأمور تسير بهدوء ولا توجد أي شكوى خلال أيام العملية الإنتخابية، والجميع ملتزم بالاجراءات الاحترازية وسط تواجد أمني وسيارات الإسعاف للتعامل مع أي مشكلة من الممكن أن تحدث.

وعن المخلفات في العملية الانتخابية، رد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، قائلا :"تم رصد مخالفة واحدة أمام إحدى اللجان، وتم التعامل معه بكل حسم".
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