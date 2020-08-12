المغرب يسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى جانب تسجيل 23 حالة وفاة.





وقررت الحكومة المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى 10 سبتمر المقبل في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا.





ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، صادقت الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، على تمديد حالة الطوارئ الصحية" التي تنتهي يوم 10 أغسطس إلى 10 سبتمبر، أي لمدة شهر إضافي.





وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للحكومة مشروع مرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".





ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية، في وقت ارتفعت عدد الإصابات اليومية بشكل غير مسبوق في الأيام الأخيرة الماضية.