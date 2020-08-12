أول الثانوية الأزهرية لـ " صدى البلد": سألتحق بكلية اللغات و الترجمة لـ 3 أسباب .. وكرة القدم هوايتي المفضلة

أعرب الطالب عبد الله وليد السيد عبدالله، عن سعادته الشديدة لحصوله على ا لمركز الأول معهد العلوم الإسلامية بالأزهر الشريف، بنسبة 97.91٪، مشيرًا إلى أنه كان يذاكر أولا بأول.





وأضاف الأول على العلوم الإسلامية في تصريح لـ " صدى البلد" أنه يحب متابعة كرة القدم للغاية، وأنها هوايته المفضلة، لكنه امتنع عنها منذ ظهور فيروس كورونا، كما أنه كان يجتهد أكثر في المذاكرة قبل آخر شهرين من بداية الامتحانات لافتًا: " اعتبر الولد الوحيد على بنتين أصغر مني، فكنت أود أن أفرح والدي جدًا، وأكون قدورة لأخواتي من بعدي ".





وأوضح " عبد الله" أنه يود الالتحاق بكلية اللغات والترجمة أو كلية دعوة باللغة الإنجليزية لثلاث أسباب، أولاها: توصيل صورة الإسلام الصحيحة، ورسالة الأزهر السمحة إلى البلاد الغربية ، ثانيها: إتقان اللغة خاصة في مجال دراسته الشرعية والعلمية، ثالثها: كون الكلية تناسب مجموعه وتفوقه على مدار الأعوام الدراسية السابقة كافة.





وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد هنأ اليوم الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمي، الأدبي، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019- 2020.





وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا فى تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.









وقدَّم شيخ الأزهر الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، فى ظل الظروف التى مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار لوباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار فى حياتهم، حتى يسهموا فى بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.





كما هنأ فضيلته أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية عبر حساباته الشخصية على فيسبوك وتويتر، قائلًا: «أهنئ أبنائى وبناتى أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف وأتمنى لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق. نصيحتى إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية، اجعلوا من التفوق فى التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصنوا بالعلم فهو سبيل الرقى والتقدم للأوطان».









ويعلن الشيخ صالح عباس ،وكيل الأزهر الشريف ،فى الثانية ظهر غدا الخميس اسماء العشر الاوائل من كل شعبة ،ونسبة النجاح وتفاصيل اعلان موعد فتح باب التظلمات بالاضافة الى موعد وجدول الدور الثانى ،على ان يتم إتاحة النتيجة للطلاب فى تمام الخامسة والنصف على بوابة الازهر الشريف .





ويذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبى (بنين 50602) و(فتيات 34633) بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى (بنين 25127) و(فتيات 18029) بإجمالى 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.





كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية كانت 635 لجنة عامة بكافة المحافظات، ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى.



