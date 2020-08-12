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اقتصاد

بشرى لأصحاب بطاقات التموين| قرار جديد من الحكومة بشأن مبادرة "مايغلاش عليك"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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محمد صبيح

أتاح مجلس الوزراء في قرار جديد لأصحاب بطاقات التموين إضافة المبالغ المالية غير المستخدمة، التي تتبقى من الدعم الشهريّ المقرر للسلع لحاملي البطاقات التموينية.


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وكذا المبالغ المتبقية من الدعم المخصص لرغيف الخبز "استبدال نقاط الخبز"، إلى المبالغ المقررة كدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي "ما يغلاش عليك"، خلال فترة المبادرة وذلك لمن يرغب من المستفيدين.


وأوضح قرار الوزراء أن وزارتي المالية والتموين تتوليان التنسيق فيما بينهما بشأن تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء، وإعلانه.


ويستعرض صدى البلد، آلية استفادة المواطنين من البطاقة التموينية عند شراء السلع المعمرة في مبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.


ويستطيع صاحب بطاقة التموين الحصول على الخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ ١٠٪ من سعر السلعة بحد أقصى ٢٠٠ جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة.


كما يستطيع صاحب البطاقة التموينية بداية من شهر أغسطس الجاري دفع رصيد الدعم وفارق نقاط الخبز داخل البطاقة خلال عملية شراء السلع المعمرة.


يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتعاون الحكومة لتشجيع المواطنين المشاركة في مبادرة الرئيس السيسي لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.

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