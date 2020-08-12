عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توضح حصاد اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

رصدت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العملية الانتخابية بمختلف اللجان الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية، ومن أهم ملاحظات التى رصدتها خلال اليوم الثانى هى إقبالا أكثر من اليوم الأول، وارتفاع معدلات التصويت بشكل ملحوظ بعد الساعة الـ 5 من مساء اليوم، خاصة بعد انكسار درجة الحرارة وعودة الموظفين من أعمالهم، وزادت نسبة الإقبال من الشباب بشكل ملحوظ بعد الساعة 5 مساء اليوم أيضا.





وأكد غرفة العمليات المركزية، وجود ارتفاع ملحوظ في تصويت السيدات بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الريفية ومناطق الوجه القبلي،مؤكدين أن التصويت مستمر بشكل منتظم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في كل محافظات الجمهورية، كما طبق القضاة المشرفون على العملية الانتخابية، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ على سلامة سير العملية الانتخابية، دون وجود مخالفات داخل اللجان الفرعية.





أما ما تم رصده خارج اللجان، فقد تلاحظ استمرار بعض مرشحي الفردي في الدعاية الانتخابية خارج اللجان، ما يعد خرقا للصمت الانتخابي، لكن في المجمل كافة الخروقات لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية أو تغير اتجاهات تصويت المواطنين.





ومر المتابعون على عدد كبير من اللجان الانتخابية في كل المحافظات، للرصد والتوثيق، نذكر منها الأمثلة الآتية:





1- محافظة بورسعيد، حي الزهور، مدرسة أكتوبر الثانوية بنات، (لجنة فرعية) 21 بدأت اللجنة الساعة 9 صباحا، ويوجد بها مكان يختلي المواطن بنفسه فيه، للتصويت بشكل سري، كما يوجد عدد من مندوبي بعض مرشحي الفردي والقائمة، ولا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجنة أو خارجها.





2- محافظة المنيا، منطقة مغاغة، مدرسة بني مولمس، رقم اللجنة الفرعية 633 / 634، بدأت اللجنة الساعة 9، ودخل أول ناخب في تمام الساعة، 9:20 مع وجود مندوب لأحد مرشحي الفردي، وبسؤاله عن سير العملية الانتخابية، أكد التزام اللجنة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يوجد دعاية انتخابية.





3- محافظة بني سويف، قرية أطواب مركز الواسطى، المدرسة الابتدائية المشتركة، رقم اللجنة 380، بدأت في تمام 9 صباحا، ويوجد مكان للتصويت خلف ساتر، كما يوجد مندوب لأحد المرشحين الفردي، ولا يوجد دعايا انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، وبسؤال مندوب المرشح أكد خلو اللجنة من أي مخالفات.





4- محافظة الإسكندرية، مدرسة الشهيد شريف محمد عمر، منطقة مصطفى كامل - سيدي جابر، لجنة 349، ويوجد مناديب لبعض مرشحي الفردي، وبسؤالهم أكدوا خلو اللجنة من أي تجاوزات داخلها، وتعاون رئيس اللجنة وتسهيل مهمة المندوبين من أجل متابعة العملية الانتخابية.





5- محافظة الجيزة، المدرسة السعدية، لجنة فرعية 38، بدأت 9 صباحا، ولا يوجد أي مندوب لأي مرشح، ولا توجد دعاية انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، وهناك التزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.





6- محافظة الجيزة، منطقة البدرشين، مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة، رقم اللجنة الفرعية 716 و717 و718، بدأ التصويت الساعة 9، يوجد مندوب لأحد المرشحين، ولا توجد دعاية انتخابية داخل اللجنة وخارجها.





7- محافظة الشرقية، مدرسة الزراعة بالزقازيق أول، لجنة فرعية 11، لا يوجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة، ويوجد مكان للتصويت بشكل سري، ولا توجد مخالفات داخل اللجان، ولكن يوجد خارج اللجنة دعاية لأحد مرشحي الفردي.





8- محافظة الدقهلية، مدينة المنصورة، مدرسة فخر الدقهلية الابتدائية، لجان فرعية 53 و54، لا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يوجد مكان يختلي فيه المواطن بنفسه للتصويت بشكل سري، وتوجد خارج اللجنة دعاية انتخابية لبعض مرشحي الفردي، ما يعد خرقا للصمت الانتخابي.





9- محافظة أسوان، منطقة إدفو، المدرسة المعمارية الإعدادية الجديدة، لجنة فرعية 210، بدأ التصويت الساعة 9 صباحا، لا توجد دعاية انتخابية داخل اللجنة، ويوجد بعض المندوبين لمرشحي الفردي والقائمة، كما تلاحظ اهتمام كبير بالإجراءات الاحترازية ومساعدة رجال الشرطة لكبار السن للوصول إلى مقر اللجنة.





10- محافظة سوهاج، منطقة دار السلام، مدرسة ناصر الابتدائية، رقم اللجنة الفرعية 507، بدأ التصويت الساعة 9، ولا توجد أية خروقات أو دعاية انتخابية داخل اللجان، ويوجد بعض المندوبين لمرشحي الفردي والقائمة.