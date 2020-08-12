بعد اللقاح الروسي.. استشاري سعودي: انتهاء مرحلة الرعب من فيروس كورونا

قال استشاري طب الأسرة والتعليم الطبي عواد الذايدي إنه بعد اكتشاف اللقاح الروسي المعالج لفيروس كورونا المستجد سيتم تجريب اللقاح على المرضى حول العالم .









وأوضح الذايدي في تصريحات لصحيفة "سبق" أن الفترة القادمة ستشهد انتهاء مرحلة الخوف والرعب من الفيروس لأن نسبة التحصين ستزيد بنسبة كبيرة ضده وذلك كنتيجة فعلية للعقار الروسي.









وأشار الذايدي الي وجود مليار طلب حول العالم على لقاحات كورونا ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي شاركت بقوة في المرحلة الثالثة لاعتماد لقاحات على الفيروس وهو ما يدل على رغبة السعودية في توفير كل ما هو مفيد للمواطن بشكل خاص والعالم بشكل عام.









وأكد ان العالم كله وفي القلب منه دول الخليج والمملكة العربية السعودية سيتمكنون من تجاوز المرحلة الصعبة التي عايشوها نتيجة انتشار جائحة كورونا.