اتفاقية ترسيم الحدود تحفظ حقوق البلدين.. تامر أمين يعلق على اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى باتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليونان، وتم تبادل التهاني بين القيادتين على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.





وأضاف تامر امين في برنامجه" أخر النهار " المذاع على قناة " النهار": " أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعد تتويجا للتعاون الثنائي واستثمار حقيقي للعلاقة الممتازة التي تجمع مصر باليونان".





وأوضح تامر امين أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان سوف تسمح لكلا الدولتين بشكل رسمي وشرعي بالاستثمار والتنقيب والبحث عن الغاز والبترول في المياه الإقليمية لكل دولة وحفظ حقوقهما.





واكمل تامر امين:" توقيع تلك الاتفاقية يؤكد العمل المميز للدبلوماسية المصرية من أجل توطيد علاقاتها الخارجية وحفظ حقوقها".





ولفت تامر امين إلى أن اليونان شريك فاعل وحيوي لنا في المنطقة على مستويات كثيرة .