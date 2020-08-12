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اقتصاد

مخاطرة عالية.. خبير يحذر من شراء الذهب خلال مرحلة تذبذب الأسعار

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال جون لوكا خبير أسواق المال العالمية إن أسعار الذهب غير مستقرة والاتجاه متذبذب بسبب تأثر المستثمرين بأخبار اكتشاف روسيا لقاح فيروس كورونا واتجاه منظمة الصحة العالمية لاعتماده في الوقت نفسه كانت بريطانيا رفعت فيروس كورونا من قائمة الأوبئة.

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وأوضح لوكا في تصريحات لـ صدى البلد، أن أخبار اقتراب اعتماد لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد وهو المحفز الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب دفعت المستثمرين إلى البيع وجني الأرباح مع ترقب مستويات الدعم والمقاومة الفنية على المدى القريب.

وينصح لوكا المستثمرين بترقب اختبار مستويات الدعم عند 1948 دولارا و1960 دولارا للأوقية واختبار مستويات المقاومة عند 1980 و2000 دولار كمناطق خروج وجني أرباح.

وأشار لوكا إلى أن السياسات النقدية التوسعية للفيدرالي الأمريكي إضافة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة ضعفت من أداء الدولار وهو ما ينعكس على أسعار الذهب أيضا.

يشار الى ان  أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وسجل المعدن النفيس مكاسب طفيفة بعد تعرضه لأكبر خسارة يومية منذ مارس الماضي في جلسة أمس الثلاثاء.


وكشفت بيانات حكومية اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.3%، لكن الموازنة الأمريكية سجلت فائضا بنحو 63 مليار دولار في يوليو مقارنة بتوقعات عند عجز بحوالي 193 مليار دولار.

وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.70 دولار إلى 1949 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس اعلى سعر اليوم عند 1961 دولارا بينما سجل أقل سعر عند 1974.2 دولار.
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