3 صفقات من العيار الثقيل.. لماذا أصبح بيراميدز بعبع الأهلي في الميركاتو الصيفي

وأنهى بيراميدز اتفاقه بشكل نهائى نهائى مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وعلم صدى البلد أن بيراميدز تواصل إلى اتفاق نهائي مع هيدرسفيلد الإنجليزي لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي .





وتواصل بيراميدز إلى اتفاق مع رمضان صبحي على توقيع عقد يمتد إلى 3 سنوات مقبلة مقابل مبلغ مالى يقترب من 100 مليون جنيه ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.



ولم يكن رمضان صبحي هو الضربة الأولى التى وجهها بيراميدز إلى الاهلى فى الميركاتو الصيفي المقبل، فنجح مسئولو بيراميدز من قبل فى ضم أحمد فتحي لاعب الأهلى والحصول على خدماته بشكل رسمي رغم تواجده داخل فريق الأهلى ووقع فتحى على عقود رسمية مع بيراميدز لمدة 3 سنوات تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلى الذى نجح بيراميدز فى الوصول معه إلى اتفاق نهائى ورفض إكرامى تجديد تعاقده مع الأهلى الذى ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى وهو ما يشير إلى تفوق بيراميدز الكبير على الأهلى فى ملف الصفقات خلال الفترة الحالية .

واصل مسئولو نادى بيراميدز نجاحهم فى الحصول على توقيع عدد كبير من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر الممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .