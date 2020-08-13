الفرق بين السائق الخبرة والمتمرس

- فترة رد فعل السائقين الذي ليس لديهم خبرة أطول مقارنة بردة فعل السائقين.





- سنجد أن نسبة الرعونة لدى السائقين قليل الخبرة الشباب، بينما تمتع السائقون ذو الخبرة بسيطرة أفضل على السيارة .





- السائق قليل الخبرة سنجد أنه في حيرة كبيرة على الطريق بسبب الاتجاهات.



أشخاص كثيرون يعتقدون أن بعد تلقيهم دروس التعليم والتدريب الخاصة بالقيادة فهم اجتازوا امتحانات القيادة، ونرى أن هذا الأمر ينعكس على أسلوب قيادتهم، ويبدأون في القيادة بتهور شديد.ونجد أن التصرف الصحيح هو أن يعتبر السائق نفسه حتى وإن كان محترفا في القيادة، أنه لا يزال مبتدئا، وقليل الخبرة.وقدمت مؤسسة الأبحاث العلمية SRF مقارنةً بين السائقين الخبرة والمتمرس وهي جاءت على النحو التالي.- السائق عديم الخبرة ينظر بكثرة إلى ناحية اليمين في اتجاه السيارة، والسبب هو أنهم غير واثقين من الوضع.- سنجد أن السائقين قليلي الخبرة يتعرضون إلى الحوادث أكثر من غيرهم.