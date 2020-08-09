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سيارات

4 أشياء تسبب غضب السائقين أبرزها سماع الأصوات الغريبة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:31 م
4 أشياء تُسبب غضب
4 أشياء تُسبب غضب السائقون أبرزها سماع الأصوات الغريبة
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منة الله عبد الحميد
يواجه السائقون بعض الأشياء التي تزعجهم أثناء القيادة وتسبب لهم الغضب والضيق بسبب عدم الحسبان لها وعدم معرفة سببها الحقيقي، تتلخص هذه المشاكل سواء في الزحمة أو عدم اصطفاف السيارة في المكان المناسب واحيانًا عند سماع الأصوات الغريبة.

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأشياء التي تزعج قائد السيارة .. تعرف عليها. 

سماع أصوات غريبة 
من ضمن الأشياء التي تزعج قائد السيارة هي سماع أصوات غريبة وتحذيرية أثناء القيادة مثل أصوات لذلك يجب عليك التوجه لمركز خدمات الصيانة فورًا. 

الزحمة 
من الأشياء التي تستفز قائد السيارة وتجعله يغضب سريعًا، زحمة الشوارع والتكدس المروري مما يجعله يكره القيادة والخروج من المنزل. 

المفاتيح 
من المريح بالطبع دخول السيارة بدون الضغط على أي زر، ولكن من يرغب في حمل قطع كبيرة من البلاستيك في جيبه، المشكلة في المفاتيح الكبيرة الجديدة التي أصبحت تشكل عبئًا. على السائق.

الأعطال المفاجئة 
من أكثر الأسباب شيوعًا التي تُسبب غضب قائد السيارة، الأعطال المفاجئة على الطرق الطويلة سواء كانت من السيارة أو الردياتير أو طرمبة المياه.
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