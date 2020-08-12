تحذير من ارتداء الأحذية الخفيفة أثناء القيادة

تلجأ السيدات إلى ارتداء بعض الأحذية الخفيفة أثناء القيادة للحصول على الراحة والأمان، كما أنها الاختيار الأمثل الذي يناسب المشاوير السريعة والرياضية، فضلًا عن أن تلك الأحذية تساهم بشكل كبير في راحة القدمين.





ولكن حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني، بأن هذه الأحذية تشكل خطورة بارتداء الأحذية الخفيفة غير المغلقة أثناء القيادة، لأن هذه الأحذية الخفيفة بالانزلاق أسفل دواسات المكابح أو البنزين، الأمر الذي قد يعيق القيادة ويعرض السيارة للخطر.





ولم تكتف الهيئة الألمانية بذلك، ونصحت بضرورة ارتداء الأحذية التقليدية المغلقة، حتى لا تتعرض للانزلاق أسفل دواسات المكابح والبنزين، كما أنها تساعد على التحكم الصحيح في الضغط على دواسة الفرامل أثناء الطوارئ، دون القلق من حدوث أي مشاكل غير متوقعة، قد تحدثها الأحذية الخفيفة.





يذكر أن خبراء السيارات قاموا بالتحذير من ارتداء أحذية ذات كعب عالي، لأنها لا تتناسب مع القيادة ولا توفر القدرة الكافية على الضغط على المكابح بصورة كافية، لأنها تساعد على انزلاق القدم وعدم التحكم في دواسة البنزين والفرامل بالقدر الكاف.



