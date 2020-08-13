ضروري للحياة السياسية.. شوقي السيد: مجلس الشيوخ عليه دور مهم في التشريعات

قال د. شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مشهد انتخابات مجلس الشيوخ ومشاركة الشباب والمرأة على مدار يومي التصويت مشرف.

وأكد شوقي السيد، خلال حوار لبرنامج مساء دي إم سي، أهمية وجود مجلس الشيوخ ، قائلا: " الغرفة الثانية للبرلمان لها دور مهم في التشريعات، وضرورية للحياة السياسية".





وتحدث عن مهام مجلس الشيوخ الجديد، حيث أوضح أن من شأنه تعميق التجربة الديمقراطية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيضم خبرات متنوعة في كافة المجالات.





وأضاف أنه سيكون لدينا أبحاث ودراسات مهمة بمجلس الشيوخ، لافتا إلى أن صناعة التشريع في خطر بسبب كثرة التعديلات والتشريعات ومجلس الشيوخ ضمانة للتشريع.





وأشار إلى أن الرأى النهائي في التشريعات لمجلس النواب.

وتابع: "حل قضايا المواطن المصري البسيط بعقلانية تأتي من خلال دراسات علمية ومقترحات يساهم بها مجلس الشيوخ"، مضيفا بأن مجلس الشيوخ عليه وضع الحلول العلمية الحكيمة لقضايا المواطن المصري.