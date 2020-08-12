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بعد غلق الصناديق.. رؤساء لجان يرصدون سير العملية الانتخابية للشيوخ 2020

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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عادل نصار
استعرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، تصريحات رؤساء بعض اللجان في محافظة القاهرة عن سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

في البداية قال المستشار أحمد زكريا رئيس لجنة مدرسة أم المؤمنين بشبرا مصر، كان هناك اقبال كبير في اليوم الثاني أكثر من اليوم الأول، متابعا أنه :"العملية تمت على أكمل وجه وكان فيه إشراف قضائي كامل على الانتخابات".

وأضاف زكريا، أن نسبة الإقبال مع بداية اليوم الأول كانت ضعيفة، وارتفعت بعد ذلك قليلا، لافتا إلى أنه في اليوم الثاني تحسنت نسبة الاقبال للأفضل.

فيما أكد المستشار محمود عبد القادر رئيس لجنة الابطال بحي عين شمس، أننا نقدم دورنا على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه نحاول مساعدة المواطنين في عملية الاقتراع.

وتابع عبد القادر، أن الشباب شاركوا في العملية الانتخابية بكثرة، وتمت الإجراءات الاحترازية بكل حزم وحسم، والتنظيم كان بشكل جيد ومسافات بين الناخبين وبعضهم.
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