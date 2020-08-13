حافظ أبو سعدة: نسبة التصويت في الريف أعلى بكثير من القاهرة والمدن الكبرى.. فيديو

قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن القدرة علي حشد الريف للتصويت أعلى بكثير من القاهرة والمدن الحضارية الكبرى.





وأضاف أبو سعدة خلال لقائة في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الاحزاب السياسية علي مستوى العالم يوجد بها اشخاص مهمتهم هي جمع الأصوات .





واوضح ابو سعدة ، ان الاقبال علي التصويت في الانتخابات في النصف الثاني من اليوم كان أعلى من أمس . أعلىأمس





وتابع : ان جميع الملاحظات التي رصدها الملاحظين كان خارج اللجان وأكدت علي عدم وجود أى عبث في الاصوات او صناديق الانتخابات .



