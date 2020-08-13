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حافظ أبو سعدة: نسبة التصويت في الريف أعلى بكثير من القاهرة والمدن الكبرى.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:54 ص
حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن القدرة علي حشد الريف للتصويت أعلى بكثير من القاهرة والمدن الحضارية الكبرى.

وأضاف أبو سعدة خلال لقائة في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الاحزاب السياسية علي مستوى العالم يوجد بها اشخاص مهمتهم هي جمع الأصوات  .

واوضح ابو سعدة ، ان الاقبال علي التصويت في الانتخابات في النصف الثاني من اليوم كان أعلى من أمس .

وتابع : ان جميع الملاحظات التي رصدها الملاحظين كان خارج اللجان وأكدت علي عدم وجود أى عبث في الاصوات او صناديق الانتخابات .

واستكمل : ان جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها هي التي شجعت المواطنين علي الاقبال علي التصويت .
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