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حافظ أبو سعدة: تم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان ونتوقع زيادة أعداد الناخبين غدا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:28 م
حافظ ابو سعدة
حافظ ابو سعدة
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هاني حسين
قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مجلس الشيوخ إضافة للمؤسسة التشريعية ونظام الغرفتين يزيد من المشاركة الحزبية السياسية .

وأضاف حافظ أبو سعدة  في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أنه تم اتباع  كافة الإجراءات الاحترازية داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ".

وتابع حافظ ابو سعدة:"  نحن أمام  تنظيم جيد لانتخابات مجلس الشيوخ".

وأكمل حافظ أبو سعدة:"  كبار السن تصدروا المشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول، وهناك مشاركة جيدة من المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ".

وأضاف:"  توقعنا  عدم مشاركة الكثير في انتخابات مجلس الشيوخ بسبب كورونا، ولكن هذا التوقع لم يتحقق ووجدنا مشاركة ملحوظة من المواطنين في اليوم الأول ونتوقع زيادة  الأعداد في اليوم الثاني".
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