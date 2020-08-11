حافظ أبو سعدة: تم تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان ونتوقع زيادة أعداد الناخبين غدا

قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مجلس الشيوخ إضافة للمؤسسة التشريعية ونظام الغرفتين يزيد من المشاركة الحزبية السياسية .





وأضاف حافظ أبو سعدة في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أنه تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل لجان انتخابات مجلس الإجراءاتالاحترازية الشيوخ ".





وتابع حافظ ابو سعدة:" نحن أمام تنظيم جيد لانتخابات مجلس الشيوخ".





وأكمل حافظ أبو سعدة:" كبار السن تصدروا المشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول، وهناك مشاركة جيدة من المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ".



