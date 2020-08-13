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أخبار العالم

اتساع هوة الخلافات بعد مقتل جورج فلويد.. ترامب يعتزم إقالة وزير الدفاع الأمريكي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه إمكانية عزل وزير الدفاع مارك إسبر، بعد الانتخابات في نوفمبر، بعد نشوب عدد من الخلافات بينهما.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها: "علاقة الرئيس بوزير الدفاع ليست على ما يرام"، لكن ترامب لا ينوي إزاحة إسبر حتى يصدر الناخبون حكمهم بشأن ما إذا كانوا سيختارون ترامب لولاية ثانية في الثالث من نوفمبر. 

وذكرت الوكالة أن ترامب شعر بالانزعاج من معارضة إسبر لنشر قوات في الخدمة الفعلية لوأد الاضطرابات المدنية التي اندلعت في يونيو، إثر وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد،عندما كان في قبضة الشرطة في منيابوليس.

ما بدا أن إسبر عارض ترامب الشهر الماضي عندما أصدر حظرا فعليا على علم الكونفدرالية في المنشآت العسكرية، في وقت كان ترامب يستند فيه إلى حقوق حرية التعبير في دفاعه عن الأمريكيين الذين يرفعون علم الكونفدرالية.
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