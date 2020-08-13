بعد تعليقه القوى على رحيل رمضان صبحى.. نبيل الحلفاوي: استاد الأهلى حاجة فخيمة





وقال نبيل الحلفاوى : " افتتاح فخيم وصورة تليق بالأهلي.





وااضف نبيل الحلفاوى قائلا : شكرا للكابتن الخطيب ومجلس الإدارة ولكل من ساهم بجهده وفنه وكفاءته وحبه للقلعة الحمراء.





يذكر ان نبيل الحلفاوى اعرب عن حزنه الشديد بعد خبر انتقال رمضان صبحى الى فريق بيراميدز والذى تم الاعلان عنه منذ ساعات قليلة.





وقال نبيل : " بصراحة فوجئت واتضايقت. مش من رمضان لكن عشانه".





وأضاف الحلفاوي قائلا : "كنت أتوقع تركه للأهلي إن فضّل الاحتراف خارجيا.. لم أتخيل أن يبقى في مصر ويغادر الأهلي.. رمضان عاد لمستواه وأفضل عندما عاد للأهلي. أراه قرارا غير موفق.. يمكن مؤثرات عائلية لها دخل.. يمكن. عموما أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية".

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعقب على احتفالية افتتاح استاد النادى الاهلى.