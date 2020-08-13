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فن

ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها ..شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:03 ص
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ريهام ايمن جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت ريهام أيمن بالصور بإطلالة جذابة في أحدث جلساتها التصويرية أثناء قضاء عطلته الصيفية. 

وتألقت ريهام أيمن بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
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